第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋舉行，備受矚目的典禮主持人今（7日）正式公布，由近期轉戰YouTube大獲好評的「國民姑丈」羅時豐（大牛）擔任。近年金曲典禮跳脫一般綜藝節目主持人的範疇，大膽啟用歌王蕭敬騰、歌后魏如萱擔任主持人，令人耳目一新，今公布主持人選為羅時豐，再度引發網友好評與期待，金曲獎頒獎典禮總顧問陳鎮川說：「他人緣好、音樂底蘊夠、舞台經驗夠、又能為到高雄的金曲獎接地氣，覺得超完美！」

陳鎮川表示，金曲獎這幾年都走非典型主持人路線，「我一直在想還有什麼不一樣的邏輯，可以讓大家有新鮮感！因為我一直都有關注大牛，他和很多新生代音樂人都有互動，網友緣也很好！有一次會議靈機一動就問了大家的意見，沒想到會議上的工作人員一致叫好！」

陳鎮川笑說，平常開會時，工作人員都很會吐他槽，當他提名羅時豐時，大家都叫好，後來他覺得羅時豐可以承先啟後、

老少通吃、北上南下、能說能唱、還可以跌破眼鏡，是超完美的人選，而「他也很謹慎，考慮了一陣子，我們盡量規劃到讓他放心接下這個任務！很感謝他。」

其實羅時豐說學逗唱樣樣精通，他不僅是第12屆金曲台語歌王，也曾獲第32屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，是擁有雙金殊榮的主持人。今年將首度扛下主持重任，他表示，「是完全不一樣的感受，之前入圍是緊張且快樂；今年擔任主持人則是壓力和興奮」，更坦言收到邀約時心情有點虛幻，並陷入深思：「真的是找我嗎？」而答應接下主持棒後接踵而來的滿是忐忑焦慮，直到看了團隊拍攝的首波視覺影像，「真是屌！」

另外，YELLOW黃宣與陳明珠將擔任星光大道主持人，2人過去未曾合作過，也都是典禮新面孔，一收到合作消息便立刻與對方培養默契。陳明珠興奮表示「嗨到屋頂去」，也坦言自己下一個階段的目標就是主持「金」獎級活動，而YELLOW黃宣則表示非常意外也非常期待。今年從星光大道到頒獎典禮全新的主持陣容，勢必為金曲33帶來驚豔。