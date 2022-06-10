momo富邦媒（8454）10日公告5月合併營收86.3億元，去年因疫情升級墊高基期，但今年5月營收仍持續創歷史同期新高，亦是單月歷史第三高，月增12.8％，年增達6.1％。累計1~5月合併營收約392.1億元，較去年同期成長21.4％。

富邦媒表示，5月份momo網路購物營運佔比約達95％，業績年增為6.7％。穩健的營運亮點，包括熱絡母親節商機，帶動專櫃保養品、按摩椅、運動器材等銷售，momo與品牌攜手造節實力挹注買氣，如羅技、石頭科技、三星、白蘭氏等超級品牌日皆繳出彈跳式的業績成長，5月隨著疫情升溫，防疫用品如酒精、殺菌燈，以及保健食品等皆持續熱賣，而momo推出的防疫箱也熱銷一空。

6月迎來消費者引頸期盼的網購年中最大購物盛事，momo《618年中大促》暖身慶即日起火熱登場，今年加足馬力大手筆回饋，即日起至6月21日momo全通路（購物網、電視購物、型錄）「100萬現金下單抽」。

快將心儀好物加入購物車，富邦媒將在618當天推出下單就能享有「18元清空購物車」抽獎資格。momo幣也強力助陣，每天08：18~21：18共12時段「整點搶紅包最高999momo幣」；6月10日起「天天簽到領50元momo幣」，以及高人氣「組隊最高賺3％回饋」等活動。

momo網路直播帶狀節目「狠掃熱銷榜」本月份與伊林模特兒經紀公司攜手合作，跨界邀請「星」陣容包括時尚黑珍珠若綺、帶貨女王奇霏、氣質仙女張菁菁、甜美young媽薇娜、活躍於抖音與IG的美妝達人阿聲、運動系女孩陳元圓、可愛小姊姊陳玉婷等至節目中擔任報榜嘉賓。

富邦媒表示，期望節目在模特兒、主持人、直播主、通告藝人、YouTuber等多元跨界魅力下，激盪出新火花。為歡迎伊林眾星加入，momo祭出「momo幣免費送回饋人數無上限」活動，凡於直播期間輸入「嘉賓專屬通關密語」可獲得momo幣回饋。momo x伊林「狠掃熱銷榜」限定集數首播於6月10日19：00-20：00登場。