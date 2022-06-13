新北市政府去年底推出「來新北逛商圈」網路商城，匯集七大特色商圈，將特色商品上架於知名的「PChome商店街」及「蝦皮購物」電商平台，線上有超過60個店家、200種以上品項可供選擇。因應618年中網路購物盛事，即日起推出六大好禮回饋，讓民眾在家也能安心享購各大商圈熱門商品。

經發局長何怡明表示，為協助業者在疫情下拓展更多商機，並且強化新北商圈特色商品的品牌曝光。新北市去（110）年12月即成立「來新北逛商圈」網路商城，整合新北市商圈組織內口耳相傳的美食及特色商品店家，包含深坑、金山、石碇、永和、三峽、九份、平溪七大知名商圈店家，透過網路通路銷售，刺激人氣及買氣，藉由新型態的銷售模式，店家可不受疫情影響，再創佳績。

經發局表示，「來新北逛商圈」祭出618年中促銷專案，民眾可透過「PChome商店街」及「蝦皮購物」線上購買新北市知名特色在地商品，如三峽老街必買伴手禮名店「金三峽牛角」、深坑在地老字號美食伴手禮店「寶桂的店」、永和韓國街哈韓族必朝聖的「韓濱商行」、榮獲新北好禮創意生活組「菁桐鐵道烏克麗麗工作坊」等，超過60個店家精選澎拜好禮，讓您不用出門也可購買好吃、好用的商品。

自即日起至 6月25日止，推出六大好禮回饋活動，包含「多項商品買一送一」、「防疫超值優惠專區」、「三款超省防疫飽胃箱」、「周末好物限定」、「下單即送好禮」以及「蝦皮商城全館滿499元再搶5%優惠(領劵最高折$200)」！其中，「三款超省防疫飽胃箱」包含599精選組、799應援組以及999超值組，內含韓國超人氣零嘴小雞麵、石碇許家手工三色麵線、金山阿嬤ㄟ等路經典黃金地瓜片等多種商圈美食好物，大大滿足味蕾的享受。詳細購物資訊可至新北經發局官方臉書「來趣新北金發局」、「來新北逛商圈」蝦皮賣場 (https://shopee.tw/zx7runp53r)及PChome賣場(https://www.pcstore.com.tw/ntpceshopping) 查詢。