隨著疫情趨緩，加上百貨業一窩蜂針對會員促銷年中慶與電商618活動，使得上周會員回流人潮與買氣均較去年同期翻倍增長；新光三越強調，停留時間縮短、目的地購物新型態，第二波更聯手268位購物達人推薦千項商品提供購物者迅速購物、精打細算，有望衝出新業績。

268位達人購物清單涵蓋美妝、香氛、涼夏家電、潮流服飾配件、高爾夫專業配件等，搶搭618年中促銷，並限17、18日兩天使用skm pay並綁定5大指定銀行信用卡還能獨享單卡刷卡單筆滿2,000元送skm points 1,000點；新光三越指出，目前「會員好好節」檔期搭配全館與skm online線上線下單筆滿仟元送仟點、夏日流行夯品回饋，活動首週即吸引消費者回流採購，其中，skm pay綁定人數翻倍成長，更帶動百萬會員回流潮，人潮與買氣均較去年同期翻倍成長。

而APP、電商平台skm online則搶搭年中618購物熱潮，全站滿3,000現抵180元、滿5,000現抵300元、618當天更限定加碼滿10,000現抵618元，APP「點數專區」還有扣點回饋加價購，各分店亦推出多波加碼抽獎回饋；新光三越指出，skm online電商平台歡慶週歲生日，6月起推出促銷回饋，不僅吸引近萬名新會員首度加入線上搶購，超夯爆品更以AirPods、小米顯示器、LG閨蜜機等3C商品以及蘭蔻、品木宣言等保養品掀起搶購熱潮，帶動整體業績翻倍成長。

環球Global Mall觀察到近期人潮量有緩升趨勢，週成長達近10％，加上會員回流消費力逆勢成長，消費金額、客單價皆提升近15％；年中慶檔期加重會員回饋力道，祭出放大點數經濟推滿額點數5倍贈，帶動戶外露營商品、運動休閒服飾等業績成長超過20％；而統一時代百貨亦在夏折扣檔期，搭618順風車，推出線上購首度滿千結帳再85折，不限金額即免運。