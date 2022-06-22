31歲的阿漢，參加學校公益彩券回饋金計畫的就業前成長團體，畢業後順利找到農委會畜產試驗所工作。（雲嘉南分署提供／劉秀芬台南傳真）

勞動力發展署雲嘉南分署推出弱勢族群就業職能提升課程，3年來有超過4000人上過相關課程；罹患思覺失調症的芸芸，高中餐飲科畢業後不知何去何從，在參與課程中發現自己很喜歡烘焙，不僅考到丙級證照，還決定回學校進修，目前順利找到學校廚房的工作，半工半讀很開心。

財政部公益彩券回饋金用在推廣社會福利、促進弱勢族群就業等項目，雲嘉南分署近3年來補助雲嘉南地區超過40個單位辦理就業職能提升課程，成效不錯，今年公益彩券回饋金補助計畫將於7月啟動，歡迎相關單位踴躍提案申請，共同幫弱勢族群就業。

嘉南分署長劉邦棟表示，這項補助計畫與一般職業訓練不同，是比職訓更前端的職業準備，不少弱勢民眾未能具備職業技能外，更重要的是心理上還沒有就業的準備，透過此計畫，可讓他們先有職涯探索、職場體驗及就業準備相關課程，如果還欠缺職業技能，可進一步再接受訓練，以提高其就業率。

計畫協助的對象相當廣泛，包括獨力負擔家計、中高齡、身心障礙、原住民、中低收入、長期失業、二度就業、家暴被害人、更生人、弱勢少年、高風險家庭、新住民、犯罪被害人及特殊境遇家庭等。

31歲的阿漢，畢業於科技大學行銷流通與管理系，領有身體病弱輕度證明，加上表達能力欠佳、自信心不足，面試屢屢失敗，學校透過公益彩券回饋金計畫，辦理就業前成長團體，阿漢畢業後順利找到農委會畜產試驗所工作。

雲嘉南分署將於6月24日於台南文化創意產業園區舉辦公益彩券回饋金補助計畫提案說明會，歡迎民間團體與高職、大專院校等單位申請，如果不知該如何撰寫計畫，還有專人一對一協助輔導。