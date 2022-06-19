日前勞動部「青年就業獎勵計畫」上路，為加強協助青年就業，北市勞動局表示，擴大「台北青年職涯儲值護照試辦計畫」申請資格，設籍北市4個月以上的18歲到29歲青年，無論初次尋職或失業滿1個月以上，都可線上申請，最高獲1萬5千元補助。

北市勞動局長陳信瑜指出，中央推出青年就業滿180日可領最高3萬元補助的計畫，但要領到補助，找到工作就業是前提，青年初入職場容易因不熟悉就業市場情勢、也不清楚自己適合什麼，就業規畫不夠完整，以致頻繁轉換工作，所以就業前的求職準備一樣重要。

勞動局說明，申請資格為設籍北市4個月以上的18歲到29歲青年，無論初次尋職或失業滿1個月以上，都可到台北就業大補帖網站，線上申請職涯儲值護照，最高可獲1萬5千元補助。

勞動局表示，「台北青年職涯儲值護照試辦計畫」自2021年10月起試辦，原針對失業4個月以上的初次尋職青年，這次擴大將連續待業4個月以上縮短為1個月；此外，因應畢業季也擴大到畢業後初次尋職的青年也能申請。

勞動局表示，北市的護照計畫，青年首先須至台北青年職涯發展中心（TYS）完成職業心理測驗以及職涯諮詢，線上或實體都可，透過專業的諮詢員協助，輔導青年職涯定向，做好就業準備，後續也須至TYS或各就業服務站接受就業輔導。

陳信瑜補充，疫情趨緩，因應疫情推出的青年儲值護照計畫於調整適用對象後，預計執行至8月底，這次適用對象放寬，兼具紓困與振興目的，協助青年儘速就業是紓困，輔導青年儘速到位對因應反彈大舉徵才的廠商則是振興。