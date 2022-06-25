批黃珊珊不請辭副市長挨轟雙標 蔣萬安駁：立委和副市長本質不同

有意挑戰首都市長大位的台北市副市長黃珊珊，至今尚未請辭遭到非議，不過國民黨台北市長參選人蔣萬安昨也拒對辭去立委表態，僅稱民代應堅守崗位，遭外界批評雙標。蔣今重申，立委是民代而副市長是行政職，「我是否辭職與行政首長辭職本質完全不同。」

最早被黨內提名參選的蔣萬安，近期頻跑基層吸票，還連兩天回防立委本名選區，也不忘抨擊黃珊珊利用行政資源拔藍營樁，更多次拿新北市長侯友宜做比喻，稱對方早在選前9個月辭去副市長投入選戰，沒有利用行政資源跑選舉，頗有向黃喊話儘快請辭的意味。

不過因蔣萬安自己也未辭去立委展現決心，被批評是雙標、五十步笑百步，他則強調，立法委員是民意代表，而副市長是行政職，他再舉侯友宜為例，也稱要參選新竹市長的沈慧虹即將辭職，強調民眾關心的是行政機關維持行政中立，不希望利用行政資源參與選舉活動。

蔣近一步指出，過去以及今年選舉，「各黨立委帶職參選都所在多有」，無非是希望多為民眾打拼，目前他在立委職務上依舊戰戰兢兢，做好服務的工作，「我是否辭職與行政首長辭職本質完全不同。」

至於黃珊珊每周三都會和參選人開直播，被人認為是用副市長身份求曝光，蔣對此表示，是否違反行政中立、利用行政資源進行選舉工作，相信台北市民都很聰明，心裡有一把尺，「我想民眾真正關心的是，台北市身為首善之都，其實更應該維持行政中立，才能作為表率，這是市民真正期待看到的。」

此外，由於民進黨內人選未定，呼聲最高的衛福部長陳時中曾以火車比喻選舉，說來得及就會搭，昨天又說現在都搭高鐵，有人笑說「高鐵這麼快是否會成為失速列車？」蔣強調，不管是火車、高鐵，對他來講，其實一步一腳印、爭取市民認同才最重要，會持續按照自己的步調節奏、不斷累積跟民眾之間的互動，爭取支持。