畢業季節來臨，但疫情持續延燒，增加求職難度，新北市立圖書館三芝分館特別與淡水就業服務站、北分署青年職涯發展中心合作，設置「就業轉介資訊區」，提供在地鄉親更便利的求職管道，同時也推出畢業季就業支援服務，包括就業諮詢、履歷健診、強化面試技巧等，讓民眾借書同時還可以找工作。

文化局長龔雅雯表示，三芝地區目前並無專屬的就業服務據點，在地民眾僅能透過每二周一次的就服檯駐點服務獲得就業訊息。為了方便在地求職者的就業需求，三芝分館因此與淡水就業服務站合作，設置「就業轉介資訊區」，提供就業及轉介服務資訊，有就業需求的民眾只要填寫求職登記表，便可透過圖書館協助轉介就業服務員，迅速獲得推介就業服務。

此外，圖書館同時也提供職涯發展、求職面試等相關書籍，以及職訓課程、給付津貼等各類周邊資訊，讓民眾可以充電後做好求職準備。

新北市圖表示，三芝分館6月17日將推出「就業資訊一點通」以及「履歷面試一把罩」活動，免費提供就業諮詢、履歷健診、以及強化面試技巧等求職指南。永和分館6月19日則推出「求職特訓班」，教授大家履歷撰寫密技，以及職場趨勢分析，幫助求職者掌握職場先機，6月24日則分別與新北履歷健診中心以及中和就業服務站合作，提供「一對一履歷健檢」，同時永和愛買、鬍鬚張、小蒙牛等知名企業亦於現場舉辦徵才媒合活動。

圖書館更推出「求職攻略閱讀包」，推薦面試履歷相關工具書，讓大家在疫情的衝擊下，也能順利就業，詳細活動訊息及參加方式可查詢新北市立圖書館網站。