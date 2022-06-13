搶疫後消費商機，台北富邦銀行今宣布，2022年底前富邦momo卡將維持momo通路消費5％回饋無上限的優惠，等於原定的優惠再延長半年，66萬卡友網購年底前沒有回饋上限等限制。

受新冠肺炎疫情的影響，網購市場持續成長，根據經濟部的調查指出，2021年台灣零售業網路銷售達4303億元，年增率高達24.5％。另外根據資策會產業情報研究所（MIC）針對2021年零售電商消費者行為最新報告，台灣有92％的消費者常在綜合型電商平台進行網購，大幅超越實體零售網購通路的35％，以及第三方外送平台的28％，顯示出台灣消費者對於網購的熱衷，尤其喜愛在綜合型電商平台進行購物。

北富銀表示，今年下半年繼續維持最受卡友好評的「momo通路消費5％回饋無上限」福利；富邦momo卡店內5％回饋持續帶動發卡、簽帳及跨售的穩健成長，特別是在超優的回饋率外，大手筆推出momo店內千大品牌回饋活動，提供消費者刷富邦momo卡購買千大指定品牌再享額外加碼回饋，最高共計回饋10％，不但無上限且免登記，成功吸引許多新卡友，上市至今富邦momo卡累積發卡已逾66萬張，穩居市場第一大電商聯名卡。

此外，北富銀推出6月底前富邦momo卡於海外通路、店外通路透過指定支付綁定momo卡消費享最高回饋3％，讓卡友在momo以外的通路也能享高回饋，momo聯名卡今年第1季店外消費卡數年成長高達33％。為了歡慶年中網購最大盛事「618年中大促」，6月底前新會員刷momo卡，最高可享有300元momo幣的迎新好禮。