為了京站的網購平台Qonline也推出「618年中慶 狂歡三重奏」，23日前商品最低下殺5折起，線上下會員的Q點點數消費可共同累積或使用，亦提供「Q小編幫找貨」服務，23日前全站618常溫商品免運，全站消費累滿2200折250，3C家電滿8000送500，線上買線下取、滿千再送瀝水籃，另29日前還有Crazy大輪盤，轉出優惠、美食等商品特價券，更享 「你下單我買單」抽獎資格，不論消費多少、抽中即可獲得等值折價券。

京站的KINAZ色鍊飾掀蓋拉鍊手提斜背包，古典白紗 洛可可系列，原價3580元，特價3222元，享滿2500元現折200元優惠。（京站提供）

而京站線下同步在29日前祭全館服飾、鞋包滿額贈累計滿3000送300，最高回饋達53%優惠，更自年中慶檔期開始與先買後付Atome新型態支付展開合作，顧客可享0%利率三期輕鬆付方案，7月20日前推出先享後付、蝦拚晚點付Q卡友限定超高回饋活動，單筆滿1888元贈1000元，含700元的京站商品禮券加上300元Atome 折價券，京站歡慶限量再加碼「8大蝦」，包括台北店 HEYAHH鹽烤4大蝦、小碧潭店杏子豬排海老4大蝦。

京站的ORiental Traffic潮流繫帶厚底運動涼鞋，原價4680元，特價 2380元。（京站提供）

另外京站「無敵星星相揪來吃飯」特別企劃持續進行中，痊癒者Q卡友出示數位新冠病毒健康證明，或健保快易APP中健康存摺記載PCR陽性已確診滿14天相關證明，就可以憑主題餐廳不限消費金額內用消費發票可至贈品台兌換百元商品贈券，活動期間每人每卡限兌換1次，限量3000份。