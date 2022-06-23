縣長徐榛蔚歡迎疫情後外出消費，活絡百工百業。（王志偉攝）

國內疫情逐漸下降，暑假將至，縣府推出夏戀嘉年華、鯉魚潭紅面鴨FUN暑假等活動將陸續登場，配合國旅振興7月中旬啟動，縣府同步推出「花蓮振興購物節2.0」活動，只要在花蓮特約商店消費滿佰元，就可抽3C電子產品，連續12週抽獎機會，估計將帶入2億元消費產值，帶動疫情後消費。

花蓮是國人假期出遊熱門縣市，縣長徐榛蔚表示，去年花蓮縣政府配合消費五倍券，在今年1月振興在地店家，以花蓮在地縣民為獎勵對象，推出「在地消費U你購」購物節活動，4月活動結束，1千多家店家合作創造億元消費額，因此在疫情稍獲紓解下，暑假加碼推出「花蓮振興購物節2.0」活動，這次開放給遊客與在地居民一同來參與，消費店家無論是開發票還是收據都可納入特約商店，振興在地店家。

縣府今天啟動「花蓮購物節2.0」，宣布活動即將開跑，也廣邀縣內店家加入。縣商業會理事長施勝郎、花蓮觀光協會理事長陳義豐也看好疫情後消費市場。

陳義豐表示，前年政府推安心國旅，花蓮民宿1900家、旅館156家，總床數1.7萬間，一間平均住3人，一個月保守估計來150萬人，兩個月300萬人次，盛況空前，花蓮光是自由行向政府申請補助達58萬筆，高居全台第一，第二名是台東。

他說，今年政府7月將推出獎勵方案外出旅遊住宿，加上縣府加碼推出到花蓮合法旅宿業住宿，就有機會抽到特斯拉汽車，以及抽獎3C產品等，加上戶外大型活動陸續登場，「我認為花蓮會再創造第一」。

縣府青年發展中心執行長明良臻說明，「購物節1.0」有1200家特約店家，這次再擴大並持續招商，所有合作店家都發給貼紙供辨識，官網也有特約店家名單。民眾只要在特約店家消費滿百元，掃瞄店家QR Code並上網登錄資料，就可抽獎。

7月15日至9月底，為期12周，分成北、中、南3區，北區包含秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉等，中區為壽豐鄉、光復鄉、萬榮鄉、豐濱鄉等，南區為瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉，每周分區輪流抽獎，獎品有3C產品家電，還有1年份在地米，總值超過200萬元。預估創造2億元消費產值。