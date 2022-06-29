羅大佑開心宣布將在花蓮戶外開唱。（大右音樂提供）

羅大佑將在花蓮戶外開唱，愉快享受在大自然中彈琴。（大右音樂提供）

羅大佑2020開始帶著吉他環島，推出「宜花東鹿」戶外巡迴線上演唱會，共吸引上百萬人觀看。他29日宣布該巡演將在花蓮「林榮新光站」重啟，這次帶著心愛的鋼琴走訪私藏秘境，踏遍湖光山色農場景點，希望透過音樂帶給大家更多的信心、勇氣面對未來，「只要疫情還沒停，『宜花東鹿』就會繼續下去。」

他將在花蓮開唱，從日出唱到日落，並透過鏡頭帶著大家一覽花蓮夜空、晨曦及黃昏之美，藉由預錄呈現線上演唱會形式為大家帶來彷彿24小時的全時段演出。他很喜歡花蓮的好山好水，固定一年四季都會赴當地度假放鬆，更稱花蓮為台灣淨土，坦言因為太愛花蓮而動起想在當地置產養老的念頭，「每到這裡，步調與呼吸也會開始放慢，我想隨著年紀大了生活步調慢一點，多跟大自然接觸，對健康也會很有幫助。」

羅大佑先前剛結束美國、新加坡巡演返台，目前每天在家彈鋼琴、吉他，持續創作新歌，自虧是宅男，最近為了要把蕭邦經典作品〈馬祖卡舞曲〉練到最好，一連狂彈奏10個小時鋼琴，十分賣力。至於有望在台舉辦實體演出？他表示，現階段尚未有公開演出計畫，加上最近忙於鋼琴創作，要等之後再視情況考量。

他去年獲得金曲獎「特別貢獻獎」，透露每年都會關注金曲盛會，私底下會與同事聆聽並討論現今新生代音樂創作人，他大讚入圍本屆金曲歌王YELLOW黃宣、入圍「最佳作詞人」的熊仔等人皆是很優秀的工作夥伴，樂於提攜後輩。