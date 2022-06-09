曾國城昨快篩顯示兩條線。（經紀人提供）

綜藝大哥曾國城昨（8日）深夜錄影《型男大主廚》收工後，覺得喉嚨不適，在攝影棚做了快篩，隨即顯示第二條線為淡粉紅色。原定明（10日）將出席「神秘鼻腔透視巡迴展」記者會，擔任肺炎衛教大使，也緊急喊卡。

有電視圈公務員之稱的工作狂曾國城，幾乎日日有節目錄影工作、舞台劇排練，甚至主持節目《天才衝衝衝》其他3位主持人都已接連染疫，只剩下他沒事。不過，曾國城前幾天受訪時才說自己是運氣好沒染疫，沒想到最終還是確診了。

曾國城經紀人透露：「城哥已接種3劑新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，而且為了錄影工作，幾乎每天都快篩，還有積極照顧身體免疫力，沒想到還是難逃病毒。」而原定出席神秘鼻腔透視巡迴展台北場記者會，也將改至23日高雄場，再與大家見面。

曾國城近期也參與舞台劇排練，果陀劇場表示：「城哥6月底將在國家戲劇院演出的《ART》，因為是3度加演，對於戲的熟悉度、節奏掌握、與其他兩位主演屈哥（屈中恆）、亮哥（卜學亮）的默契更是十足，演出不受影響。另一齣7月底即將演出的《摘心米其林》，城哥在家休養期間, 也會把握時間研讀劇本角色揣摩。果陀劇場也期待城哥早日康復，在舞台上帶給觀眾更多精彩的演出。」