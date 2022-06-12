「大浪漫主義」共推出3集線上節目。（浪漫的工作室提供）

「大浪漫主義」共推出3集線上節目。（浪漫的工作室提供）

長期經營台日音樂與促進交流的大浪漫唱片，6月再次推出籌備已久的特別企劃「大浪漫主義」，今年以線上節目形式，由獨立樂團DSPS主唱曾稔文擔任主持並邀請陳嫺靜，以日常場域作為節目背景，從公車上、咖啡店到隨處可及的小吃攤，一路邊走邊聊到彼此在生活中及創作的感觸。拍攝當天，2人回朔到都分別驚嘆「竟然沒下雨」，因正值梅雨季，當時開拍前大家都抱著濕答答過一天的消極心情，沒想到突如其來的好天氣讓她們充滿感恩。

今年的「大浪漫主義」共推出3集線上節目，獨立樂團DSPS主唱曾稔文作為主持人，這次率先邀請自2018年就備受樂壇矚目的新星陳嫺靜作為嘉賓。陳嫺靜以充滿特色的聲音與風格活躍在台灣各大音樂祭，2019年曾受鄭宜農之邀合作，更曾讓金曲歌王LEO王大讚「接下來是陳嫺靜的時代」；3集節目分別由不同的生活場景切入，一路從公車、咖啡店到小吃攤，除了實地走訪並邊走邊聊這些場域之於彼此的意義，她們也在這些場景中穿插演出作為節目尾聲。

回憶拍攝趣事，兩人異口同聲說：「那天竟然沒有下雨！」對於當時的好天氣充滿感謝。她們也聊到這些場域對自己的意義，陳嫺靜提到：「這些地點通常不是一天當中重要的情節，可是都默默在支持主線人生的運作，導致我們現在看到的這三個地方顯得特別重要。」也表示這些場景常是她觀察、欣賞不同人事物的地方。不過當提到大眾運輸工具時，她笑說：「我喜歡『正常的距離』，例如從台北搭高鐵到高雄的時候，到站的時候都還是覺得怎麼就這樣到了，以前都是搭家人開的車，所以已經很習慣那個距離感了。」

曾稔文則分享其中一集選在位於六張犁小吃攤的原因，是因為這裡是自己的生活主場景，下班後不是一個人在這裡吃飯就是去外帶。當天她也介紹街上自己常吃的店家，讓陳嫺靜稱讚她很適合擔任導遊。曾稔文提到：「當天拍完感受到跟嫺靜的時間軸很不同，她很慢、我很快；整天拍攝我其實一直處於不太確定的感覺。不過後來回到家慢慢咀嚼，還有收到嫺靜很開心的回饋，才感受到很多時候就是專心享受、盡力就好了。」