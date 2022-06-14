炎亞綸先前被網友說在《來吧！營業中》「職場霸凌」小十歲的顏佑庭，他無奈指出是剪接問題，但細看卻能發現不少蛛絲馬跡，他的IG追蹤了節目每位成員，卻獨漏顏佑庭。而據悉炎亞綸也不是第一次不滿剪接，曾向製作單位及電視台抗議被剪得太負面。不過節目雖然成員爭議不斷，但因討論度極高，成為現在全台最紅節目，受好評的招牌菜紅酒燉牛肉也傳出將推出料理包，讓大家都有機會一嘗大廚姚元浩的好手藝。

炎亞綸對自我要求高，節目呈現也偶有看似情緒化的表現。（圖／TVBS提供）

炎亞綸先前第七集的《來吧！營業中》為了上餐順序與夥伴溝通不良，沮喪到跑去蹲在角落落淚，傳出炎亞綸在看了播出之後，向電視台及製作方表達不滿，覺得不該把他剪得這麼情緒化及負面。一向真性情的炎亞綸，招來兩極化的風評，還爆出有工作人員對此覺得無奈，認為他當天狀態都處於壓力爆炸邊緣，剪接根本難以避免。

顏佑庭因表現不佳容易拖累其他成員，曾讓炎亞綸頗有微詞。（圖／TVBS提供）

當時炎亞綸是與楊銘威、姚元浩對於出餐順序有意見衝突，鬼鬼還極力想安撫炎亞綸情緒，但炎亞綸卻退追鬼鬼的IG，事後炎亞綸更在直播時自爆這件事，過兩三天又發佈他唱片頭曲〈My Bae〉的新聞，還說這首歌是要唱給鬼鬼聽的，一連串的話題讓他天天登上娛樂新聞版面。

炎亞綸的IG追蹤節目所有成員，獨漏顏佑庭。（圖／取自炎亞綸IG）

而先前炎亞綸被網友說對顏佑庭嚴厲到像是在霸凌，他發聲否認，指出先前花了很多時間協助指導，就只是沒剪出來罷了，「節目裡我還不夠像保母嗎？」「28歲真的需要我像對待小孩一樣對待嗎？」但炎亞綸的IG僅追蹤了節目成員庹宗康、姚元浩、楊銘威、鬼鬼，竟唯獨沒追蹤顏佑庭，向來忠於自己的炎亞綸，這點就不由得讓人多做聯想。而本刊上月底也曾直擊節目找來坤達客串，與炎亞綸合作相處則十分愉快融洽。

本刊上月曾直擊坤達客串《營業中》，與炎亞綸搭檔氣氛感覺很不錯。（圖／本刊攝影組）

衝突與張力的確為實境節目增添不少看點，《來吧！營業中》的姚元浩招牌料理「紅酒燉牛肉」討論度也極高，受到美食評論家胡天蘭激賞，網路上還出現許多復刻版的教學。只是節目菜單一直變換，這招牌料理竟然只出現過一次，因為來賓及觀眾不斷敲碗，近期為趙傳慶生時才再度出現，也有好消息傳出製作單位七月將會推出老屋的紅酒燉牛肉料理包，把姚主廚受肯定的廚藝化為商機。

美食評論家胡天蘭（中）對姚元浩（右三）的手藝讚不絕口。（圖／TVBS提供）

本刊致電《營業中》製作人湯宗霖，對方未接，而訊息也未得到回應。

日前《營業中》包場為趙傳辦60歲壽宴，姚元浩拿手的招牌紅酒燉牛肉終於再度出現。（圖／TVBS提供）

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