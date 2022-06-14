《日刊現代》數位版報導，俄羅斯「與普丁連線」（Direct Line with Vladimir Putin）年度特別節目已確定延期舉行。日本大學教授指出，這可能是因為在俄烏戰爭影響下，會有許多心懷不滿的民眾來電，導致雙方對話陷入「持久戰」，對據傳近期健康出現狀況的俄羅斯總統普丁不利；而從俄羅斯內部狀況來看，普丁也可能準備辭職下台。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）已證實，擁有超過20年歷史、由普丁親自上陣回答電話、電子郵件、簡訊中民眾發問的「與普丁連線」年度特別節目，將不會如期於本月舉行，但強調其並非取消。

專門研究俄羅斯政治事務的筑波大學名譽教授中村逸郎表示，若進行直接對話，可能會有許多民眾趁機發表對目前烏克蘭軍事行動的不滿，導致場面陷入雙方僵持不下的「持久戰」，近期傳聞身患重病的普丁恐將體力不支。

中村逸郎還指出，在普丁傳出身體狀況不佳的同時，前俄羅斯總統、目前擔任國家安全會議（Security Council）副主席的麥維德夫（Dmitry Medvedev）卻在社群媒體上放話「殲滅俄羅斯的敵人」等，表現得像是國家領袖一般，認為這是普丁政治掌控能力下降的證據。

中村逸郎表示，從俄羅斯內政部近期強化「國家緊急事態與恐怖攻擊」因應能力來看，該國政治高層已開始採取措施，準備迎接政權轉移帶來的大規模混亂；但就算普丁要下台，也會在與民眾進行過直接對話後才辭職，而為能在該場合宣布俄軍成功完成任務，應會於戰況確實獲得優勢後再進行。