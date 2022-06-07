《第33屆金曲獎頒獎典禮》將於7月2日假高雄巨蛋舉行，備受矚目的典禮主持人也在今天正式公布！典禮主持人將由近期轉戰YouTube大獲好評且深受年輕朋友喜愛的「國民姑丈」羅時豐擔任，除了多年豐富的主持經驗之外，更曾榮獲「第12屆金曲獎最佳方言男演唱人獎」以及「第32屆金鐘獎綜藝節目主持人獎」雙金殊榮。

往年多以入圍者或是頒獎人身分參與金曲獎，今年將首度扛下主持重任，羅時豐對此表示：「是完全不一樣的感受，之前入圍是緊張且快樂；今年擔任主持人則是壓力和興奮！」，更坦言收到邀約時心情有點虛幻，並陷入深思：「真的是找我嗎？」而答應接下主持棒後接踵而來的滿是忐忑焦慮，直到看了團隊拍攝的首波視覺影像，「真是屌！」。形象照中羅時豐俐落的短褲造型，其實是他出道近40年來的首度嘗試，第一次就獻給金曲獎！更將苦練多時的身材同步「釋出」，為將完美的身材呈現在螢光幕前，不僅勤奮運動、重訓並與健康餐為伍，這段期間也特別關注入圍名單及音樂作品，為典禮當天卯足全力做準備。

羅時豐擔任第33屆金曲主持人。（台視提供）

羅時豐擔任第33屆金曲主持人。（台視提供）

羅時豐擔任第33屆金曲主持人。（台視提供）

本屆星光大道主持人由「音樂鬼才」YELLOW黃宣與「客家妹」陳明珠攜手擔任。兩人過去未曾合作過，一收到合作消息便立刻與對方培養默契。當下收到星光大道主持棒邀約時，陳明珠興奮表示「嗨到屋頂去！」，也坦言自己下一個階段的目標就是主持「金」獎級活動，能夠在發行EP的這一年實現，絕對是給自己的磨練。而YELLOW黃宣則表示非常意外也非常期待。黃宣並大讚陳明珠口條及咬字清晰，聲音又好聽，將負責專業資訊，而身為音樂人的黃宣則是發揮所長專攻音樂類別的細節。有著天馬行空想法的黃宣笑說：「和大家裝熟也是我的工作，我逐漸失控時需要阿珠（陳明珠）把我拉回正軌。」，至於有沒有向「前輩們」討教紅毯主持小撇步？黃宣語帶神秘表示有，但對象則保密到家。陳明珠也透露花了很多時間認識這些音樂人及幕後製作人。YELLOW黃宣和陳明珠兩人一動一靜的組合，勢必為本屆星光大道帶來驚豔。

YELLOW黃宣、陳明珠擔任紅毯主持人。（台視提供）

《第33屆金曲獎頒獎典禮》將於7月2日（六）在高雄巨蛋舉行，承辦單位台視公司將於當日下午5點live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並在臺灣電視台（台視主頻）與金曲YouTube播出。國內網路獨家免費直播及重播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。《2022金曲國際音樂節》則於6月24日至26日於高雄流行音樂中心登場，包含「音樂論壇」、「大師工作坊」、「SHOWCASE售票演唱會」、「商展交易中心」、「商務交流會」等系列活動，除邀請國內外重量級講者分享實務經驗，更與高雄在地音樂交流，期盼讓國內外流行音樂產業人士聚焦高雄，為臺灣音樂產業挹注全新的能量與熱情。活動相關訊息請搜尋金曲活動官網或追蹤FB【金曲GMA】粉絲專頁。