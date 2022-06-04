藍婷親自策展。（宇宙信號提供）

樂壇新人藍婷推出首張專輯《旋轉的蘇菲Whirling Sophie》，用10首不同的音樂作品，完整呈現由少女到小女人蛻變樣貌，但歌手夢一波三折，發片時她被嘲諷是「樂壇最衰新人」，一口氣遭逢臉書粉絲團被盜、唱片公司更改政策拒絕發片、最後連實體專輯印刷都出包，無數水逆的恐怖事件夾擊，讓藍婷只能虔誠到廟宇拜拜祈求好運來。

由於獨立製作，在資源與資金都相對有限的條件下，發片這2個月來，藍婷努力宣傳新專輯，更親自策展舉辦「蘇菲旋轉之月」專輯概念展，分別從5月在台南百年布店「錦源興」、台北從端午假期在好多咖啡開展，用畫作、文字、語音導覽的方式，詳細介紹《旋轉的蘇菲》。談起策展緣由，藍婷表示在專輯製作期間，為了重新感受生活、累積創作靈感，選擇到台南打工換宿來淨空自己，當時在當地生活2個月也認識很多朋友：「台南像我在南部的家，許多朋友對我很照顧，經過換宿那段時間的沈澱，我變得更加自在與快樂面對生活，所以台南對我來說是個充滿感情的地方，一個讓我重生的地方。」

金曲獎日前公布入圍名單，無緣叩關新人獎項，藍婷自剖心情：「我當下蠻平靜的，沒有入圍不代表自己不好，持續做自己想做跟覺得該做的事就好，做音樂本來就不是為了得獎而做，是為了自己而做。」有趣的是，與金曲擦肩而過的她，邀來入圍金曲新人的雷擎合作新歌〈Shadow Lover〉，笑說：「想找一位浪漫的男生合作，雷擎是我心中很浪漫的雙魚男子，所以就找他一起玩，他很爽快的一口氣答應了，很謝謝他。」