台南晶英與台中麗寶福容聯賣雙城渡假，頂級飯店住宿加碼多重好禮等優惠。（麗寶樂園提供）

中南部疫情持續升溫！台中麗寶福容與台南晶英酒店攜手搶攻國旅市場，採經濟實惠的價格幫旅人規畫暢遊西台灣風格異趣玩法，「雙城記 渡假趣」買一晚送一晚住房專案；走訪府城古蹟盡享小吃美食，再到台中體驗結合購物Outlet、刺激遊樂園及國際賽車場綜合性休閒娛樂渡假村，徜徉陽光和煦的放鬆氛圍。

座落繁華舊城區的台南晶英酒店，步行即可抵達國華街、保安路等小吃一級戰場，比鄰台南市美術館、司法博物館、全台首學孔廟等古蹟景點漫步於巷弄間，細察古都的歷史脈絡。

台南晶英酒店「雙城記 渡假趣」提供12坪海東客房住宿，依房況可升等至兩中床的家庭客房，及免費贈送至多兩位兒童同行，並品嚐經典府城風味早餐；6月底前於平日入住，再加贈十鼓仁糖文創園區門票，在日治時期老糖廠改建的建築，享受鼓樂藝術文化帶來的五感體驗。

后里區麗寶樂園專案，可享福容大飯店14坪精緻雙人客房住宿乙晚，含翌日豐盛自助式早餐，加碼樂園門票、賽車場飄移卡丁車體驗或是精緻下午茶好禮三選一，平日訂購更可獲得房型升等至「和洋家庭房」；搭乘高鐵旅客只需事先預約，就能享有台中高鐵站至渡假區免費接駁服務。

台中麗寶福容大飯店與台南晶英酒店「雙城記 渡假趣」即日起至9月30日止拉力開賣，兩人成行含早餐6月底以前只要9999元，平均每晚不到5000元，遊客可自行規畫連續3天2夜橫跨中南部之旅；7至9月暑假旺季則恢復至原價9999元＋10％起，詳情至雙方官網查詢。

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