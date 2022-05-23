台南晶英酒店長期以手作陶杯「奉茶」的傳統，展現府城熱情好客的精神，而今受疫情影響而將此項款待，轉化為客房升級版Mini Bar，即日起全館16坪以上套房增設模擬手沖師技法的Oceanrich 二合一手沖迷你咖啡機，完美萃取咖啡濾掛包及高山茶包，熱切傳遞對賓客歡迎的心意。此外，更大方祭出訂套房送咖啡萃取機的「啡」比尋常專案，住房可以把同款加大容量的機台直接帶走，翌日另可預約「板前咖啡」獨享職人咖啡時光。雙人成行含早餐每房7,299元起，官網訂房搭配高鐵車票還享全台最低65折起獨家優惠。

台南晶英此次攜手在地創新咖啡器具品牌-歐新力奇Oceanrich，將二合一手沖迷你咖啡機全面置入飯店套房以上房型，透過360度穩定注水專利，模擬大師手沖技法，只需一鍵啟動並注入熱水，就能品嚐飲品均勻萃取後的純正風味。「啡」比尋常住房專案，訂房即贈容量250毫升、S3 Plus+手沖迷你咖啡機乙台，隔天享用完豐盛自助式早餐，更可於飯店一樓「茶薈」兌換兩杯莊園級精品咖啡，可依喜好選擇哥倫比亞聖荷西橡木桶、哥斯大黎加卡內特莫札特或是衣索比亞西達摩耶加雪菲等風味各異的精品咖啡，在現煮咖啡香氣四溢的同時，還能與通過SCA精品咖啡協會「咖啡萃取金杯理論」認證的咖啡師交流，讓美好體驗深入生活日常，享受片刻靜好。

台南晶英酒店16坪小西門套房主打同時擁有臥房與客廳空間，旅行時無論是小憩片刻或是邀請朋友相聚都相當合適，此人氣套房Mini Bar原先已免費提供膠囊咖啡、凍頂山「林三十六」茶包、全台唯一氣泡茶飲「晶泡茶」等多樣超值飲品，近期再加碼贈送濾掛式咖啡包、酒韻中散發冬瓜清香的「府城甜啤酒」及有助提升自我防護力的「本草清益茶」等，琳瑯滿目的品項可說是史上最強飯店Mini Bar，現今再加入模擬手沖機台，旅人們可輕鬆萃取咖啡及茗茶，讓因為疫情暫時取消的「奉茶」傳統，藉由新世代的手法，呈現舊時迎賓的誠意與感動，不僅體現府城優雅待客之道，也增添寵愛自己的生活儀式感。