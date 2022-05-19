近年全球掀起一股植物基飲食風，2021年「燕麥咖啡」Google關鍵字的搜尋量，較2020年大幅成長332%，雀巢繼去年在台推出了「雀巢燕麥拿鐵」系列飲品，再度看準商機，今年在台全新推出市面首支使用100%植物奶咖啡膠囊，雀巢多趣酷思「燕麥馥列白咖啡膠囊(Oat Flat White)」，對於全素食者來說能更方便喝到適合個人選擇的咖啡，對於乳糖不耐症者也有了新的選擇。

雀巢多趣酷思發起#無負擔生活挑戰，號召咖啡控開啟居家新生活。（雀巢提供）

雀巢多趣酷思全新以100%植物奶打造的「燕麥馥列白咖啡膠囊」，風味上帶有淡淡烘烤燕麥香，且全素者可享用，當中馥列白(Flat White)的咖啡配方源自於紐澳，萃取時奶泡更為輕盈細緻，相較拿鐵口感更滑順，透過雀巢多趣酷思膠囊咖啡機15bar高壓萃取，品嘗「燕麥馥列白咖啡膠囊」結合濃縮咖啡厚實的風味及燕麥奶飽滿的口感，在家也能輕鬆享受時下咖啡館最夯的植物奶風味；6月8日前在Instagram限時動態分享品嚐燕麥馥列白及屬於你自己的無負擔生活方式，並標示指定動作，即有機會獲得半年份雀巢多趣酷思咖啡膠囊、限定燕麥色隨身玻璃杯 。