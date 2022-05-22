統一超商好鄰居文教基金會也提供CITY CAFE飲品慰勞併肩合作的防疫人員。（7-11提供）

為協助紓解弱勢家庭因防疫隔離面臨經濟困境，統一超商好鄰居文教基金會即日起發起「疫情送暖 用愛陪伴」公益行動，於募款平台展開募款專案予三個公益團體，所募得款項將支持近期受疫情影響的弱勢家庭。同時，統一超商好鄰居文教基金會將首次啟動打氣咖啡專案，提供溫暖CITY CAFE飲品，向在疫情期間與三個公益團體並肩合作的前線防疫人員表達打氣與感謝之意。

隨著疫情加劇，公益團體面臨捐款下滑，未來恐有上萬弱勢家庭受疫情所苦。統一超商好鄰居文教基金會盼能將社會資源分配到需要幫助的弱勢家庭，自即日起啟動「疫情送暖 用愛陪伴」公益募款專案，藉由OPENPOINT APP數位捐款及ibon便利生活站捐款服務，善款將支持公益團體在疫情期間購買愛心物資箱，及其他生活物資採買，協助公益團體能更有餘力的投入防疫支援行列。

統一超商好鄰居文教基金會也提供CITY CAFE飲品作為打氣咖啡，慰勞與三個團體於疫情期間併肩合作的前線防疫人員，包含復康巴士司機、社工、居服員等，感謝在嚴峻疫情下仍辛勞守護並為其加油打氣。5月20日起，民眾可隨時隨地開啟OPENPOINT APP慈善捐款、亦可就近到超過6400台ibon便利生活站按下慈善捐款「疫情送暖用愛陪伴募款專區」按鈕，就能即時捐出愛心、以實際行動相挺。