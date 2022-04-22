母親節即將到來，適逢疫情嚴峻，唐氏症基金會指出，今年推出「母親節送愛蛋糕認購」活動，募集達成率不到4成，亟呼外界幫忙，每認捐1份送愛禮盒，就可幫助全台28間特教學校唐寶寶們以及弱勢家庭，多1份扶助，讓身障家庭在不景氣時期感受溫暖。

唐氏症基金會董事長林正俠說，新冠肺炎衝擊全球經濟邁入第3年，連帶影響社福團體運作，嚴重危及弱勢族群生活，亟需民眾與企業發揮愛心，有錢出錢、有力出力，協助社福機構照顧更多需要幫助的弱勢朋友度過疫情難關。

基金會公益大使的林柏宏表示，盼大家以實際行動支持愛不囉嗦母親節禮盒，給予唐寶寶及心智障礙者工作訓練的機會及提升他們的自信心。邀更多公益夥伴加入送愛的行列，幫助更多弱勢朋友，每認捐1份送愛禮盒，就是為唐寶寶及弱勢族群注入雙倍能量。

林正俠表示，每逢母親節都募集送愛蛋糕轉送給全台唐氏症及心智障礙者家庭，今年與「一之鄉」合作聯名推出烙印有康乃馨的「蜜唐馨意 龍眼花蜜蛋糕」，4月底前在全家便利商店或蝦皮、Pinkoi、生活市集、博客來、雅虎購物中心等各大知名電商平台可認購。

目前疫情嚴峻，基金會送愛募集狀況不如預期，原訂1萬個蛋糕的募集目標，截至目前為止，還少了約7千份，差距甚大。唐氏症基金會誠摯呼籲社會大眾發揮愛心，一起讓愛雙倍轉動，只要399元就能讓一個身心障礙者的家庭能在母親節享受幸福滋味。