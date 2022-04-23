台南市官田區公所表揚模範母親，98歲陳王尋女士(前右)開心接受表揚。(官田區公所提供／劉秀芬台南傳真)

母親節將至，台南市六甲區公所提前於23日舉辦模範母親表揚大會，活動特別安排模範母親穿上漂亮禮服，在現場來賓及兒孫的掌聲下歡喜進場接受表揚；官田區公所也在體育公園多功能球場舉行模範母親表揚大會，隆田里陳王尋女士阿嬤已高齡98歲，也在兒孫陪伴下到場接受表揚。

六甲區長陳啟榮表示，為讓接受表揚的媽媽重溫昔日結婚時的回憶，活動特別安排媽媽們穿上禮服增添喜氣，活動中除了頒發賀匾，也贈送六甲在地特產火鶴花感恩每位辛苦的母親。

六甲區今年由七甲里黃李素諒女士獲選代表六甲區接受市府慈暉媽媽表揚，黃媽媽早年與丈夫從事農務，生活刻苦耐勞，以身作則栽培子女有成，長子黃世忠是後壁區樹人國小校長，長媳黃莉雯是善化區善化國小校長；黃媽媽本身也是七甲里關懷據點及環保志工隊，長期熱心公益。

官田區公所今日也舉行模範母親表揚大會，表揚隆田里陳王尋、官田里陳楊錦春、二鎮里尹秀娥、烏山頭里何秋梅、大崎里施吳份、隆本里江陳蔭、南廍里許張秀美、東西庄里王鐘麗蓉、渡拔里許蘇美玉、社子里楊美雲等模範母親

其中陳王尋女士已高齡98歲，因自小家境未接受教育，早期農村家庭因重男輕女的觀念，育有5名女兒及1名兒子的陳王女士生活中倍感艱辛，仍以良好品德身教教導子女，子女皆事業有成並事親至孝。

陳王尋的兒子陳榮德表示，母親雖在大家庭遭受不平等待遇，但為人隨和相當疼愛子女，很感謝母親自小的照顧與疼惜，而今母親年事已高，家人經常抽空陪伴母親；陳王女士5月7日也將至台南市政府接受表揚。

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