搶攻首波夏日親子消費市場，台北晶華酒店即日起至6月30日推出「晶華親子郵輪．城市安心露營假期」住房優惠專案，邀請大小朋友入住佔地17坪、擁有私人露臺以及野營佈置的寬敞家庭房型、一同參加「晶華小小探險家」尋寶活動，退房時還可以把全新的兒童帳篷帶回家。專案兩人成行、加碼贈送兩位12歲以下孩童免費入住，每房每晚含柏麗廳自助式早餐價格為5,980元起，訂房加購高鐵還有全台最低7折起的獨家優惠。

市場上在客房內布置帳篷的飯店很多，台北晶華酒店推出的「城市安心露營假期」是第一也是唯一一家使用全新的帳篷進行布置，並且在退房之後還讓房客把帳篷直接帶回家的飯店，爸爸媽媽們不用擔心帳篷的衛生安全或是消毒與否的問題，每一個房間的帳篷都是全新的、屬於房客的住房好禮。此外，每房還會獲贈露營時不可缺少的超人氣點心「S'more火烤棉花糖DIY組合」以及由新天鵝堡桌遊獨家代理的「益智桌上遊戲組」，絕對讓全家人在房內也能吃得滿心甜蜜、玩得盡興暢意。

除了房內的主題玩樂活動外，小朋友們入住時會收到一份「晶華尋寶行動」探險卡，住宿期間可以依據線索尋找藏於酒店內各處的寶物貼紙，成功尋獲6張貼紙即可兌換專屬禮品；晚間氣溫轉涼後，爸爸媽媽則可以帶著孩子到位於頂樓的露天溫水游泳池，在戲水的同時，還能觀賞「星空電影院」每日播映的好萊塢精采大片，讓大人享受都會霓虹中的閒適自得，小孩也能藉由一整天的豐富活動盡情放電。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，露營已成為許多人假日出遊的熱門選項，為了讓一直以來支持晶華親子郵輪專案的房客可以獲得全新的入住體驗，郵輪管家團隊精心網羅各種露營要素並融入客房中，希望可以再次帶給大小朋友難忘的入住回憶，同時也能吸引首次加入晶華親子郵輪的家庭。專案主打「入住毫不費力、環境安心無虞」，除了規劃「吃、喝、玩、樂、學」全方位的活動外，此次更強調退房可將帳篷帶回家，不僅可以延續孩子對露營的興致，更能夠守護每位小小貴賓的健康安全。

台北晶華酒店嚴格執行防疫措施，創業界之先，於空調出風口安裝「UVC滅菌設備」確保空氣清淨；大門則配備美國軍用等級「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢；外帶外送美食落實備餐實名制以及免下車取餐得來速服務。晶華打造陸上郵輪轉型為城市度假酒店、經營「晶華美食到你家」電商平台成為全世界飯店產業的創新典範，同仁攜手達成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。