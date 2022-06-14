晶華(2707)國際酒店集團今（14）日召開股東常會，董事長潘思亮認為，觀光局新一波的振興措施像「重症病人事後拿感冒藥」，薪資補貼紓困仍是短期急救最佳藥方。同時，未來逐步解封時，將會出現一段國旅「空窗期」，示警不可輕忽對飯店業衝擊影響，政策上應非常謹慎。

潘思亮會後受訪時表示，國際觀光飯店在邊境未解封前是受創最重、嚴重衰退的產業，屬於需要不同療法的重症病人，像是近2年的薪資補貼紓困。但今年觀光局推出的新一波「振興」措施，像是讓重症病人「放在床上居家療養」、「事後拿感冒藥」。

潘思亮指出，若產業營收衰退超過5成、一堆工廠（飯店）都在退場，這就是緊急重症病人、當下就要做紓困急救，不可能等2個月，認為薪資補貼紓困才是最有效藥方，呼籲應比照近2年措施進行薪資補貼。

對於邊境解封進展看法，潘思亮認為應會循序漸進，國際商旅要到2023才會正常化。國人願意接受隔離措施就會先出國，但國外人士來台仍有諸多不便，尤其疫情前國際商旅享有免簽優惠，若未能跟進解套將是「雙重卡關」，應該優先配套恢復疫情前的免簽證措施。

潘思亮認為，到了暑假大家都會出去玩，振興算是景上添花。不過，未來逐步解封期間，國人出國比國際旅客來台方便，會有一段時間出現「空窗期」，連過去受惠國旅需求的中南部度假飯店也會受影響，因此政策上應非常謹慎，要有完整配套因應。

對於歐美通膨問題是否影響消費需求，潘思亮認為主要是過去2年「拿錯藥」，用了因應2008年金融海嘯的猛藥，上兆資金都流入股市和消費者，「喝醉了隔天要醒酒是很痛苦的」。相較於歐美大部分錯誤是丟太多錢，台灣相對丟得不多、沒有出太多錯，升息幅度不會像美國那麼多。