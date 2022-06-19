男星劉畊宏日前在大陸疫情嚴峻期間，靠著健身直播一炮而紅，微博和抖音粉絲人數翻漲，不過隨著疫情趨緩、各大城市解封，民眾開始出門，健身直播也逐漸退燒，相較之下，近期則有英語老師董宇輝邊教英文、邊賣農產品引發討論。

49歲劉畊宏去年底帶著全家移居上海，日前在大陸疫情嚴峻期間，發揮健身專長，靠著毽子操直播一炮而紅，劉畊宏和老婆王婉霏不只成為話題人物，劉畊宏的微博和抖音粉絲人數翻漲，還掀起全民運動熱潮，甚至影響運動產品的銷量。

隨著疫情趨緩、各大城市解封，民眾開始出門，健身直播也逐漸退燒，相較之下，近期則有英語老師董宇輝除了開英語教學直播，還結合地理、歷史、文學的知識賣水蜜桃、米等農產品，和以往快節奏、聲嘶力竭和充滿商業性質的直播不同，也讓董宇輝的直播火速打開知名度。

其實，劉畊宏日前接受《新華社》專訪，談到未來直播沒那麼火熱了，他則坦然說：「幾個人不重要，重要的是這件事情已經帶出影響力了」，劉畊宏認為，希望大家練好之後，能夠到戶外就趕快去戶外，去爬山、去游泳、去騎單車、跟朋友去郊外玩、帶著孩子到草地上跑都可以，「不用一定要到我的直播間，我先把你的身體練好，讓你預備好，像學校學東西一樣，學好之後去外面享受你的人生。」