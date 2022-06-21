輔英科大健康事業管理系包怡芬老師設計防疫健身操。（輔英科大提供／高雄洪靖宜傳真）

輔英科大教師及校友企業發揮醫護養生專業，保健營養系王志傑教授研發養生茶、連健康事業管理系包怡芬老師還利用TABATA間歇運動的訓練模式，編創不同強度「防疫健身操」，另外，畢業校友也研發防疫噴霧和防疫濕紙巾，校長林惠賢說，老師們除作育英才還能以其專業研發保健品，校友學以致用創業惠民，不僅為抗疫盡其所能，同時也實踐大學社會責任。

曾榮獲教學績優課程獎的輔英科大健康事業管理系包怡芬老師，專於舞蹈教育、體適能訓練與運動處方，她利用TABATA間歇運動的訓練模式，編創不同強度「防疫健身操」，在短時間內可以有效率地消耗熱量，同時提升心肺功能與肌肉適能，讓身體能逐步負擔較大的運動量，以提升身體免疫力。

除此之外，校長林惠賢指出，校內有多位教授鑽研靈芝領域頗有成就，保健營養系王志傑教授就研發「養生茶」，提升免疫力。王教授表示，他研製的「養生茶」，是以靈芝、黃金蟲草、七葉膽、花旗蔘、牛蒡、枸杞等組合而成，平時保健飲用，味道清香好喝。

另外，為輔英第13屆傑出校友的醫學檢驗生物技術系校友羅啟鳴，他以所學專業率領團隊，以新型奈米複合材料，研發出不含酒精、水楊酸、防腐劑和人工香料的防疫噴霧，有效淨化環境，達到抑制細菌或流感病毒，通過國防醫學院抗新冠病毒實驗結果，抑制率達99.99％；生物科技系碩士班畢業校友黃建榮則與輔英產學合作研發的防治腸病毒濕紙巾，深受家長和小朋友愛用。

校長林惠賢表示，新冠病毒席捲全球，人人聞之色變，且深受其害，學校積極培育健康產業優質人才，致力健康照護智能化，老師們除作育英才還能以其專業研發保健品，校友學以致用創業惠民，不僅為抗疫盡其所能，同時也實踐大學社會責任。