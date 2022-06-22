高雄32歲洪姓男子在醫療器材製造公司擔任吳姓董事長司機，但他卻趁機私自闖進吳男的辦公室，並竊取保險箱內的1178萬元現金，隨後再將錢儲值為浪Live直播平台的虛擬鑽石，「斗內」自己支持的直播主，甚至將也擔任直播主的女友捧成平台人氣王，高雄地檢署偵結，將洪男依竊盜罪嫌起訴。

檢方指出，洪男身為醫療器材製造公司董事長的司機，平時負責接送吳男上下班及處理公務，而吳男疏於注意，時常將辦公室保險箱鑰匙放在車上，洪男發現後心起貪念，從2019年2月開始，多次趁著吳男不在辦公室時，竊取保險箱內的現金，短短半年時間，就不法得手1178萬3000元。

洪男將竊得的金錢存入銀行帳戶，再把銀行內的錢儲值轉成浪Live直播平台的虛擬鑽石及浪花，用來「斗內」自己喜歡的呂姓女友及暱稱「水水」、「昱昱」、「蕾蕾」及「黃老板」等5名直播主，而有直播主收到洪男抖內後，會再將自己領到的禮物轉換成現金回饋給洪男。

吳男發現自己保險箱內的現金不翼而飛，查出是自己最信任的洪男所為，憤而找來洪男、洪男父親、公司主管前來對質，原先洪男還請從事童裝買賣的呂姓女友假造營銷紀錄，企圖掩蓋偷走吳男上千萬元的行為，但由於說法漏洞百出，最後才坦承犯行，雄檢偵結後，依竊盜罪將洪男起訴。