仁寶(2324)董事長許勝雄給兒子康舒(6282)董事長許介立打幾分？許勝雄表示，對兒子很欽佩，應該更早一點就交棒，康舒營收、獲利和內部管理機制以及儲電、儲能等策略都很先進，更勝於我。我們這一代該和新一代學習。

許勝雄對於兒子經營能力的滿意度溢於言表，他也強調，一個人在成長的過程，願意去學習，願意將心胸擴大，這樣才能增加智慧。對於年輕人自己的想法，許勝雄說，很棒，真的很棒，希望他能繼續加油。

對於媒體關切的「接班」議題，許勝雄表示：我一直沒有接班的問題，目前仁寶集團有幾十家的公司，而我個人也只擔任3家公司的董事長，所有關係企業，都由專業經理人擔任董事長，這樣的情況比比皆是。該交棒的時候，當然就一個一個去交棒，年紀大的時侯，體能、反應、對新知識接納程度以及創新能力等，都會受到影響。

電源供應器廠康舒（6282）董事長許介立日前指出，康舒除了發電、儲能與售電，未來將導入智慧能源管理系統（EMS）整合，快速掌握系統資訊並透過大數據分析有效優化系統功能，目標成為能源聚合電力服務公司。康舒太陽能發電案場，目前已投資建置至147．8MW，併網發電量為95.72MW，預計2023年第一季可再增加45MW併網容量，累計達136MW併網發電，持續朝目標500MW發電容量邁進。未來也會思考往東南亞發展，同時擴大至儲電設備裝置。