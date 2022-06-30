證交所今（30）日下午完成新一任董事會召集，並順利推選前集保結算所董事長林修銘接掌證交所董事長，隨後並於下午4點舉行歡送會，歡送即將卸下證交所董事長職務的許璋瑤。

許璋瑤於2017年11月3日接下證交所董事長，至今任期約4年8個月，今天是他在證交所最後一天上班，明天起將接棒給林修銘，證交所預計7月1日早上舉行新舊任董事長交接。值此台股跌破萬五大關時刻，市場高度關注林修銘明天就任的談話。