台灣證券交易所今天舉行新舊任董事長交接典禮，台股今天盤中再度下跌超過250點，新任董事長林修銘指出，台股震盪最重要國際整個政經情勢關係，但台股科技股相對那斯達克、韓國指數跌幅相對小，股市終究回歸基本面，呼籲投資人理性看待。

台股跌破15000點，台積電持續破底，台股歷經慘澹6月天。對於台股表現，林修銘認為，台股有6成是科技股為主的市場，相較於國際科技股股市跌幅較小，還是有很多好的公司，他也對台灣產業深具信心，像是高速運算、車用晶片、VR跟AR運用發展都不錯，台灣護國神山、隱形冠軍無所不在，也在國際發光發熱。

也因此，在台股跟隨國際連動資金轉移，大家對於未來不確定失去信心，但終究要回歸基本面，台灣產業發展還是受國際重視，投資人應審慎選擇標的，對股市理性看待。

在創新板部分，林修銘說，台灣是科技島，創新是台灣的原動力，預計今年很快有一家確定掛創新板。另外，上半年有2家，下半年有6家，今年目標10家創新板上市一定達標。