金管會證期局表示，核准凱基投信申報募集開放式指數股票型「凱基台灣優選高股息30 ETF證券投資信託基金」，由彰銀擔任基金保管機構，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新臺幣2億元。

證期局指出，「凱基台灣優選高股息30 ETF證券投資信託基金」以追蹤「台灣指數公司特選台灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標。自上市日起，投資於標的指數成分證券的總金額，不得低於基金淨值的90％。