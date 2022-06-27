全球第二大傳動系統元件廠上銀科技，27日股東會通過每股配發現金股利4.5元，全面改選七席董事及三席獨董，新增一席董事由大銀微系統董事長卓秀瑜，將加強上銀與大銀聯合行銷，解決客戶的痛點，提供機電整合total solution 高附加值服務。隨後董事會推舉卓文恒、陳進財分別續任董事長、副董事長。

上銀27日股東會承認去年財報及營業報告書、盈餘分配案，通過每股配發現金股利4.50元。上銀董事長卓文恒表示，2021年全球經濟成長率為5.5％，主要工業國家已從疫情重創中逐漸復甦，上銀以快速、彈性且靈活的調度能力，回應市場及滿足客戶需求，2021年合併營收272.65億元，年成長28.2％，改寫歷史營收次高；今年前五月合併營收130.54億元，年成長23.19％。

卓文恒指出，上銀為中長期成長需求及佈局做準備，逐步持續擴充設備，德國子公司依中長期計劃，收購廠區旁土地；日本子公司已於5月完成廠房外觀硬體建設，預計於11月正式啟用；因應歐洲市場需求，義大利廠已完成購地；台灣總部雲林一廠去年動工，預計明年初完工投產，雲林三廠今年5月也舉行奠基典禮，台中工業區工一廠與工二廠，預計今年陸續啟動擴建工程。

上銀董事席次七至十一席，今年股東會全面全面改選董事席次從六席增加至七席，維持三席獨董，董事由卓文恒、陳進財、卓永財、李訓欽、蔡惠卿、卓秀瑜及三幸投資擔綱；三席獨董分別為姜正和、陳振遠與李惠秀。

上銀表示，上屆兩位獨董陳晴慧與涂莉銘屆齡退休，這次新增董事卓秀瑜，主要是加強上銀與大銀的聯合行銷，以解決客戶的痛點，提供機電整合total solution 高附加值服務。

上銀指出，展望未來，上銀仍會持續加速智製造及前瞻發展，致力企業 ESG的永續經營，以智慧製造和集團機電整合服務的優勢為客戶創造價值，為人類更佳的生活品質與福祉而努力不懈。