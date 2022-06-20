大銀微系統（4576）反映原材料上漲，售價效應反映在5月營收上，5月及前5個月合併營收雙雙締造同期新高，6月上半個月出貨比5月同期好，第二季出貨及營收不單可優於去年同期，有機會超越今年第一季，改寫單季新高，全年力拚營收、獲利兩位數成長，雙雙續創歷史新高。

大銀微系統來自半導體及自動化等產業訂單續增，面板及工具機訂單也有斬獲，目前微米及奈米級定位系統訂單能見度看到明年第一季，精密運動控制元件訂單能見度看到第三季，推升5月合併營收2.85億元，年成長13.05％；前5個月合併營收14.34億元，年增幅18.22％，創同期新高。

大銀表示，大陸客戶4、5月下單，因大陸封城而較為觀望，隨著大陸解封，大銀接單、出貨恢復正常，6月上半個月出貨優於5月同期，比較擔心客戶6月下半個月延後拉貨或受船期因素影響而遞延出貨。目前微米及奈米級定位系統訂單能見度看到明年第一季，精密運動控制元件訂單能見度看到第三季末，今年營收及獲利追求兩位數成長，雙雙續創歷史新高的營運目標不變。