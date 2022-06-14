傳動系統元件廠全球傳動因大陸上海等城市封城，4月出貨因陸運時間拉長，遞延至5月認列營收，推升5月合併營收突破3.8億元，創單月營收新高；前五月合併營收近14.5億元，改寫同期歷史新高。全球傳動表示，今年營收追求兩位數成長，挑戰歷史新高營收目標不變。

全球傳動生產滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件，以及單軸機器人為主，持續接獲自動化設備及自新能源相關產業訂單，5月合併營收3.82億元，年成長22.84％，創單月營收新高；前五月合併營收14.48億元，年增幅18.31％，改寫同期新高。

全球傳動指出，大陸許多城市封城，全球傳動因陸運時間拉長，4月出貨遞延至5月認列營收，加上全球傳動前幾月全產品備貨給大陸子公司，可以就近供貨給大陸客戶，是全球傳動5月營收創單月新高。5月新增20多位外籍移工加入生產行列，6月起，單月產量回升至3.2～3.3億元，6月營收可回歸正常。