必應創造（6625）今（16）日股東常會承認去年營業報告書暨財務報告及虧損撥補案，合併營收8.38億元，因受疫情影響展演相關業務大幅縮減，每股稅後虧損2元。

展望今年，必應創造表示，期待下半年疫情回穩，預計參與田馥甄、蘇慧倫、Ella艾拉秀、謝金燕、聲林之王、金音獎等大型實體演唱會及頒獎典禮活動。另海外業務，在疫情趨緩後演出限制鬆綁，將開展星馬地區、大陸及日本等業務。

另在孵化原創IP及跨足戲劇籌拍職人劇上，必應創造持續推廣投資公司拍攝的電影《咒》相關線上及線下系列體驗以延伸價值；藝人經紀業務，旗下男團All in 5參與網路團綜、預計發行音樂新作。

因應5G時代，疫情加速驅使虛擬互動、線上交流趨勢，必應創造與工研院合作，完成桃園陽光劇場全台首座「LED次世代虛擬攝影棚」建置，讓沉浸式體驗的呈現方式廣泛使用，預備年底完成5G示範案例製作，未來應用在客戶端服務。

必應創造今年第一季虧損2,850萬元、每股虧損0.65元；累計前五月營收2.81億元、年減6.41％。