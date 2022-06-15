程泰集團董事長楊德華15日出席亞崴機電股東會後受訪表示，第二季接單受烏俄戰爭及通膨等因素影響，比第一季下滑，程泰及亞崴兩工具機今年上半年獲利可優於去年同期，近期新台幣匯率貶值，全年獲利可望成長。

楊德華表示，程泰、亞崴兩家工具機廠上半年營收不見得成長，但獲利比去年同期好，程泰個體前五月營收9.58億元，年成長18.82％，遭亞崴大陸出貨因封城影響，前五月合併營收才衰退近一成。

程泰目前在手訂單12億元，訂單能見度看到第三、四季，亞崴目前在手訂單16、17億元，訂單排到年底，開始接明年第一季訂單。楊德華強調，為開源節流，亞崴及程泰兩工具機廠正式啟動「共同採購、共同行銷」。下半年營收及獲利力拚與上半年持平。

楊德華指出，亞崴及程泰兩工具機廠嘉義大埔美二期新廠預計今年下半年動工興建，2024年中完工取得執照，連同設備，資本支出超過新台幣10億元。程泰將生產大型立式車床及臥式車床；亞崴新竹廠專注生產大型機台及高檔機台，中科廠生產走心式車床，嘉義大埔美負責大量生產的機型及戰鬥機型，亞崴及程泰嘉義大埔美一、二期年產值各20億元。

亞崴總經理楊丞鈞指出，亞崴目前兩岸在手訂單16、17億元，訂單排到年底，開始接明年初訂單，5月也調漲報價5％～10％，近期新台幣匯率貶值，今年拚營收持平，獲利成長。