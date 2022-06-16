詮欣（6205）15日召開股東常會，各項議案照案通過以及通過決議配發現金股利2元。展望後續董事長吳連溪表示，持續看好自動駕駛系統以及5G雲端運算設備的長期需求，對於後續營運樂觀看待。

詮欣第一季營運創近年新高，累計前五月營收達8.07億元、年增30.8％，法人預估，詮欣逐漸擺脫封城的不利因素干擾，下半年營運優於上半年可期，力拚2022全年獲利翻倍的看法不變，後續在新技術、新訂單、新產能的挹注下，帶動獲利逐年成長可期。

詮欣歷經長時間轉型，近年鎖定自動駕駛系統（ADAS）、工業用（IPC）、網通（Telecom）等方向佈局，尤其車用訊號傳輸類產品，詮欣已取得8家車廠相關的VDA 6.3稽核，並領先國內其他廠商打入美系電動車ADAS供應鏈，今年下半年供貨預計從1顆連接器增加至5顆，公司樂觀看待ADAS帶動汽車智能化以及電動車產品出貨量增下，未來三年車用營收占比將呈倍數增長。

另外，詮欣也提到，儘管車用產品進入門檻高、認證時間長，不過產品壽命也長，一但取得認證，將帶來長期且穩定的營收貢獻，同時，跟隨ADAS等級逐漸提升趨勢，相關訊號傳輸類連接器與線束的需求量將大幅提升。

IPC方面，受益於疫情推動線上會議、線上教學需求增加，製造業加速朝完全自動化、機器互聯網方向邁進，消費市場也增加人機介面自動結帳POS機、無人搬運車等相關應用，而IPC作為詮欣基本盤，約佔營收比重5成，公司努力朝未來3～5年每年10～15％成長為目標。

網通部分詮欣表示，5G、雲端資料中心需求明確且滲透率持續提升，相關基建、硬體設備需求強勁，帶動交換器、路由器、基地台、資料中心等高速傳輸訊號/影像所使用的連接器、連接線訂單穩健成長，公司也持續調整產品組合、改善製程，以及成本轉嫁等，獲利表現可期。