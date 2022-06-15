詮欣(6205)股東會決議每股配息2元，詮欣前5月合併營收為8.06億元，年增30.84%，大陸全面解封復工，且工業及車用產品需求穩定，詮欣表示，今年營運逐季成長趨勢不變，下半年業績將優於上半年。

詮欣今天召開股東會，由董事長吳連溪主持，詮欣近年積極布局自動駕駛系統(ADAS)、工業用(IPC)及網通(Telecom)類產品，尤其在訊號傳輸類車用連接器已深耕十幾年，無論在模具、自動機台與產品檢驗分析軟體與測試等相關設備皆已投入相當的資本支出與研發成本，公司目前已順利取得8家車廠相關之VDA6.3稽核，並領先國內其他廠商打入美系電動車廠ADAS供應鏈，今年下半年更從1顆連接器增加為5顆連接器，讓詮欣站穩汽車自動駕駛供應鏈地位。

詮欣表示，車用產品進入門檻高，認證時間長，一旦獲得認證，因車用產品壽命長，可帶來長期穩定的營收貢獻，隨著ADAS等級提升下，相關訊號傳輸類連接器與線束需求量將大幅提升，未來3年車用產品營收佔比也將因搭上ADAS帶動汽車智能化及電動車系列產品線出貨量增加呈現倍數成長。

在工業電腦方面，近兩年全球受到新冠肺炎疫情的影響，視訊會議與線上學習興起，為達到營運目標，製造業加速朝完全自動化與機器互聯網作業邁進，消費市場也增加對人機介面自動結帳POS機與無人搬運車之使用，推升IPC工業電腦產品應用需求，詮欣近幾年在IPC等相關產品營收占比約50%，預期未來3到5年營收成長以10%到15%為目標。

在網通產品部分，隨著封城所造成不利影響逐漸褪去後，預期在5G及Cloud center相關應用市場成長趨勢明確與滲透率逐漸提升下，相關基礎建設與硬體設備需求強勁，將帶動交換機、路由器、基地台與資料中心(data center)相關高速類傳輸訊號及影像需使用之連接器與線束相關產品訂單持續增加。

詮欣今年第1季稅後盈餘為7224萬元，年增2.34倍，每股盈餘為0.91元，累計前5月合併營收為8.06億元，隨著中國陸續解封，詮欣預估，6月起營收將回復至正常成長軌道。

詮欣表示，雖然2022年充滿變數，但公司依舊看好市場在自動駕駛系統及5G雲端運算設備長期需求，下半年營運可望優於上半年，在產品組合調整、成本轉嫁效益及製程改善下，全年獲利翻倍目標維持不變，預期在新技術、新訂單、新產能挹注下，可望帶動獲利逐年成長。