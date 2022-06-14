目前指揮中心每天公布的統計數據，只是報告每天確診病例數，加上區分是本土個案病例與境外移入案例，以及確診個案中新增死亡案例數。立委費鴻泰認為，每天公布這些例行數字，對人民防疫的衛健知識沒有幫助；相對地，指揮中心應該盡快提出「再確診」案例分析報告，以告知民眾確診後是否可以自己產生抗體而不會再確診。

費鴻泰具有統計學博士與生物統計研究經歷，他指出，統計的精神是「數字會說話」。數字本身如果不加以分析和推論，數字當然不能說話。必須運用統計的方法和技術，從分析對象的表象做抽絲剝繭的處理，才能挖掘出事實真象。費鴻泰指出，每天到選區為民作報稅諮詢服務，和地方鄉親討論防疫議題，大家都對指揮中心所謂「超前佈署」很有意見。

費鴻泰根據自身統計專業提出建議，他強調，相關分析是研究現象之間是否存在某種依存關係，並對具體有依存關係的現象探討其相關方向以及相關程度。指揮中心應以二次確診者為觀察對象，探索新冠肺炎二次確診的相關因素，藉此找出新冠肺炎二次確診者的染疫病毒株與重複確診之間是否有顯著相關。另外，指揮中心可進一步分析再次確診與前一次確診的相隔時間，並且比較每次確診的染疫病毒差異。

由於國內新冠肺炎的病毒株計有Alpha、Beta、Gamma、Delta及Omicron⋯⋯等。費鴻泰認為指揮中心，首先要登記第一次與第二次的病毒株，進而探討染疫病毒株與二次確診的相關性；再者 藉以分析感染不同病毒株，與二次確診的相關性及影響性。此外，也可檢視其他可能因素，包含性別、年齡、疫苗施打與否等項目，提供民眾初次確診康復後，自我防疫的參考。