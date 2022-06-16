國際銅價上漲，華榮電線電纜去年合併營收回升至104.85億元，EPS達3.27元，16日股東會通過每股配發現金股利1.50元。

華榮16日股東會承認去年財報、營業報告書及盈餘分配案，每股配發現金股利1.50元，股息配發率45.87％，並修訂取得或處分資產處理準則等議案。

華榮營業報告書提到，華榮今年積極進行電動汽車、離岸發電產業用的平角銅線、半導體產業高功率整流二極體所需的高品質無氧銅材已開發量產，以因應客戶需求。其次配合國家維護供電品質及安全區域電網建設，持續爭取161KV、345KV超高壓地下電纜，以及安裝統包工程。

華電還規劃配合國內前瞻5G網路建設計畫，屋內型光纖光纜需求將增加，將改善製程，以因應市場競爭。也將持續爭取離岸風電及燃氣火力電廠橡膠電纜需求，以增加公司獲利。

國際銅價處於高檔，華電5月合併營收10.25億元，年成長16.47％；前五月合併營收46.49億元，年增幅18.04％。