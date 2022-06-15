全球第四大壓縮機廠瑞智精密去年銷售台數及營收飆史上新高，獲利卻遭原材料上漲侵蝕，EPS為1.08元，15日股東會通過每股配發0.7元現金股利，股息配發率64.81％。瑞智董事長陳盛沺受訪表示，瑞智今年追求降低成本，提升獲利為主，營收不見得成長，但獲利會比去年好。

瑞智去年合併銷售2,026.01萬台，年增4.9％；去年合併淨營收226.02億，年成長約17％，雙雙改寫史上新高。獲利並未同步成長，EPS從前年1.41元降至1.08元，15日股東會承認去年財報及營業報告書，以及盈餘分配案，通過每股配發現金股利0.70元案。

聲寶集團總裁兼瑞智董事長陳盛沺受訪表示，今年雖然有許多黑天鵝，近期原材料價格比較穩定發、競爭對手不急著擴廠，使得市場競爭比較和緩，加上新台幣匯率貶值，有助於出口產業。瑞智今年追求降低成本，提升獲利為主，營收不見得會成長，不過獲利比去年好。

瑞智5月壓縮機銷售143.42萬台，月減7.05％，年減14.28％；5月合併營收17.93億元，月減2.13％，年減退8.99％。前五月壓縮機累計銷售761.84萬台，年減幅18.16％；前五月合併營收91.96億元，年減8.23％。

瑞智表示，第二季向來是大陸空調市場銷售旺季，瑞智4、5月營收都比去年同期減少，係受大陸封城影響，物流配送受阻，加上封城而無法安裝空調，也會影響空調出貨所致。瑞智今年不再衝銷售量，營運策略是確保毛利。