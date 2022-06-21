昇達科（3491）因近期股價震盪，應主管機關要求，先行公布5月獲利，經自結5月營收1.73億元，雖較去年同期的1.38億元成長25％，但歸屬於母公司業主淨利卻僅0.23億元，仍較去年同期的0.69億元，銳減67％，換算今年5月單月EPS為0.37元，不過，在上半年獲利挹注下，前五月累計EPS 1.34元已與去年同期的EPS 1.68元差距拉近，昇達科指出，去年5月歸屬母公司之獲利0.69億元中，包含對雷捷公司喪失重大影響力並按公允價值計算所認列之處分利益0.66億元，如排除該業外利得，去年5月歸屬母公司業主淨利僅3百萬元，今年5月獲利仍呈大幅成長。

另以4、5月的獲利表現言之，累計營收為2.65億元，與去年同期的2.7億元相當，不過歸屬於母公司業主的淨利0.39億元，仍不若去年同期的0.76億元，換算EPS 0.63元。

不過受累於今年首季EPS 0.71元仍大勝去年同期的EPS 0.45元，昇達科累計前五個月的EPS 1.34元與去年同期的EPS 1.68元已大幅拉近。