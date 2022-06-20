國際不確定性干擾，印度股市難免帶來波動，但觀察印度疫後經濟復甦態勢仍延續，企業獲利並維持增長態勢，在基本面與獲利面有力支撐下，後市表現仍值得期待，短線逢回不失為中長期投資布局契機，可伺機透過印度基金參與下波行情。

投信法人表示，經濟合作暨發展組織（OECD）日前公布最新全球經濟成長預測報告，受到俄烏戰爭、高通膨加上大陸清零政策影響經濟活動，調降今年全球經濟成長預期至3％，各主要區域經濟成長預估值也下調，但以最新預估值來看，印度仍以6.9％經濟成長率，居主要區域之冠，其次大陸4.4％、歐元區2.6％、美國2.5％、日本1.7％及巴西0.6％。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，近期印度股市雖隨國際市場震盪而承壓，利空因素仍待排解，可能受到干擾而延續整理格局，但中長期來看，印度經濟基本面景氣擴張力道仍強勁，製造業PMI指數已連續10個月高於50榮枯線，且並未出現放緩態勢。外資券商預估，印度今、明兩年的GDP成長率，仍預料領先於亞洲其他國家，在穩固的經濟基本面支持下，有助股市提供支撐。

印度政府對抗通膨態度積極，今年來也已陸續釋出多項財政政策，日前印度央行再度上調利率以對抗通膨，短期市場因貨幣政策調整而有所波動，若後續通膨增速趨緩回落，央行升息速度減緩，且政策的調整初衷並非打壓經濟前景，即基本面仍強勁支撐下，對印度股市中長期看法仍正面。

林光佑認為，企業財報方面，雖受到原物料成本上升影響而好壞參半，但整體企業獲利年增率仍高達26％，主要受到金融業資產品質提升、壞帳認列減少所提振。整體來看，印度強勁的企業獲利能力，有助為股市帶來支撐。產業方面包括金融、必須消費、汽機車及疫後復甦題材等類股，表現值得留意關注。