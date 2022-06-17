台灣央行16日召開理監事會議，考量疫情使內需欠佳，會中決議升息半碼，略低於市場預期，但為控制通膨，此次調高存款準備率一碼，是14年來首見。統一投顧估9、12月央行再各升息半碼。

考量當前台灣CPI已約當2012年歷史水準，而目前重貼現率水準1.375％相對應2012年重貼現率水準1.875％，仍有1~2碼差距，因此，統一投顧預期台灣央行2022年9月、12月將再各升息半碼，合計2022年全年升息2.5碼。

就金融產業方面，因台灣、美國皆已啟動升息，台灣國銀利差將自第二季開始擴大。統一投顧認為，預期外幣放款占比高或台幣活存比較高銀行可優先受惠，利差擴大幅度可望較大，如中信金、上海商銀。

此外，投資市場震盪劇烈，壽險業短期獲利有待考驗，但因美債殖利率長期走升，有利壽險業長期利差改善，看好國泰金、開發金。

證券業則受全球股市價量表現影響獲利能力，將元大金調降至中立建議。

營建產業方面，此次央行理監事會議仍無調整房貸措施，優於市場預期。

但央行先前四次調整房貸措施，限縮住宅房屋市場、工業用土地市場資金，再加上央行持續升息、立法院將進行預售屋不得換約轉售修法，勢必壓抑不動產市場投資/投機氣氛。

預期2022年台灣不動產市場將呈現量縮格局，且房價漲幅將有所收斂。對整體營建類股持中性看法，僅推薦2022年具業績集中入帳題材個股，如華固、華友聯。