網安設備廠瑞祺電（6416）受惠缺料逐步緩解、產業重組完成等正向因素，包括網安（IT）、營運科技（OT）、軟體定義廣域網路（SD-WAN）及整合式通訊系統（UCS）四大業務同步復甦。法人預估，第二季起營運將逐步走揚，且因毛利率回升趨勢，下半年營收、獲利有望成長。

瑞祺電16日召開股東會，通過去年財報及盈餘分派案，將配息2元。針對公司營運狀況，總經理洪德富表示，公司主要業務相較去年皆有明顯復甦跡象，網安、整合式通訊系統接單水準回到2020年高峰水準，零組件短缺問題仍是較大不確定因素，但從採購端來看，料件緊俏情況略有鬆動，供應鏈漲價也逐漸趨緩。

值得一提的是，瑞祺電SD-WAN業務先前因受到疫情衝擊，多家客戶被整併，產業進入調整期間，導致需求大幅下滑，營收貢獻明顯衰退。不過，隨著市場重組已進入穩定階段，訂單陸續回歸，部分客戶甚至擴大釋單，不利因素已轉變為利多因素，自下半年開始出貨。

在OT部分，受惠台灣、美國半導體業客戶需求成長，瑞祺電今年以來接獲訂單已超越去年，前五月營收占比約3.4％，今年底目標有機會達到10％，預期未來三年有較大成長力道。

法人預估，瑞祺電四大業務同步復甦，子公司澔楷接單突破歷史新高紀錄，業績向上動能可期，下半年成長增速，全年營收估雙位數成長，獲利部分則因缺料緩解、採購成本降低，以及公司選擇性接單生產，產品組合轉佳，匯率貶值等因素，第二季起毛利率可望回升至兩成以上，獲利增幅更勝營收。

此外，因應營運需求，瑞祺電16日公告斥資6.56億元取得位於新北市新莊的華固國家置地大樓12戶，預計最晚明年6月進駐，將作為公司全球營運中心，可望進一步提升研發、營運效率。