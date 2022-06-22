防疫措施逐漸鬆綁，雲朗觀光本月推出婚宴無條件取消政策，接單力道成長5倍，使得今年下半年的婚宴市場能夠止跌回升，君品Collection旗下「皇家薇庭」表現特別亮眼，有望將推升年營業額至新高2億元。除此之外，北北桃地區的宴會廳已逐步恢復每週末都滿檔的情況，除了今年底的尾牙，明年初的春酒也都已經預約滿檔，甚至皇家薇庭的訂單也已經訂到2023年12月。

因看好大桃園地區的超高消費力，「皇家薇庭」於即日起全面更新喜宴、春酒與工商活動17款菜單，更邀請米其林三星餐廳頤宮中餐廳主廚陳偉強進駐，可以品嘗到油淋乳鴿、上湯波士頓龍蝦佐絲瓜麵與炸豆腐奶等菜，提供給大桃園地區的饕客更多高端餐飲新選擇，可望再帶動一波消費熱潮。

雲品國際總經理丁原偉表示，光桃園地區這兩個月以來宴客接單速度不減，皇家薇庭的消費人均餐價落在2000元至2500元不等，可看出未來桃園仍持續有報復性宴客需求。近期推出的婚宴無條件取消政策，全集團的婚宴接單力道成長5倍，共接單近百筆，皇家薇庭將有望推升年營業額至2億元以上，將創下委託經營管理2年來的新高。

雲品國際進一步表示，桃園縣市合併升格直轄市7年來人口增加22萬人，目前總數突破227萬人，是生育率六都第一，加上台商回流投資項目佔全國20％，可以說是全台人口、產業及交通成長最快的城市，消費爆發力已不容小覷。看好未來桃園地區的消費爆發力與宴客需求，雲品國際自即日起全面更新「皇家薇庭」的喜宴、春酒與工商活動菜單，並提高西式餐點的比例到3成5，讓菜單選擇更多元。

雲品國際指出，過去一年多來在宴會廳的宴席與活動因為防疫規範受到人流控管、不得敬酒等諸多限制，但因疫苗施打率提高，目前本土確診案例也逐步下降，使得民眾防疫信心提高、不再恐慌，進一步開始辦理各種宴會工商活動。