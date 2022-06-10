量測儀器大廠致茂(2360)9日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配息7元，以9日收盤價170元計算，現金殖利率約4.12％。展望2022年，董事長黃欽明表示，目前三大產品線接單需求均旺，下半年營運動能有望較上半年升溫，續拚今年營運再創高。

致茂2021年雖面臨疫情、缺料缺工及運費遽升等挑戰，但合併營收175.84億元、年增13.21％，仍創歷史新高，配合認列華亞園區廠房處分收益挹注，使歸屬母公司稅後淨利41.79億元、年增達79.8％，每股盈餘（EPS）9.96元，亦雙創新高。

致茂2022年首季歸屬母公司稅後淨利8.51億元，季增29.48％、年減62.11％，每股盈餘2.03元，仍雙創同期次高。5月自結合併營收16.97億元，月增28.14％、年增22.81％，為僅次於2018年的同期次高。累計前5月合併營收74.2億元、年增4.26％，續創同期新高。

展望後市，致茂董事長黃欽明表示，量測及自動化檢測設備、半導體／Photonics測試解決方案、一站式解決方案（Turnkey Solutions）三大產品線目前接單需求同步暢旺，預期下半年營運動能有望較上半年升溫。

對於中國大陸封控導致供應鏈不順，長短料問題是否影響出貨，黃欽明指出，由於生產基地均在台灣，對公司生產沒有影響，關鍵IC零組件主要來自歐美半導體廠商，僅少部份零組件來自中國大陸，但目前此部分無缺貨，中國大陸封控目前對公司影響有限。

不過，黃欽明指出，目前半導體IC仍然緊缺，今年初已自過往的30周拉長至50周，預期下半年消費性產品零組件供給將有所紓緩，但工控、高階應用供給仍然吃緊。由於公司產品應用少量多樣，影響相對有限，將持續積極備料，以滿足客戶訂單需求。