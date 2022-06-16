美國聯邦準備理事會（Fed）宣布調高利率3碼，調升幅度為1994年來最大，中央銀行稍早宣布升息半碼（0.125個百分點），重貼現率調升至1.5％，同步調升新台幣存款準備率0.25個百分點，由於各界關注，央行網站湧現大量流量而罕見「掛了」。

中央銀行理監事聯席會議決議全文如下：

一、國際經濟金融情勢

本(2022)年3月本行理事會會議以來，由於俄烏戰事持續，推升大宗商品價格，加以中國大陸嚴格防疫措施，加劇全球供應鏈瓶頸問題，全球通膨壓力升高；復以美國等主要經濟體進一步升息，金融情勢緊縮，預期本年全球經濟成長力道放緩。伴隨主要經濟體貨幣政策趨緊之影響，近期國際金融市場震盪加劇。國際機構持續下修本年全球經濟成長預測值，並上修本年全球通膨率預測值。

展望未來，全球景氣仍面臨多重下行風險，主要包括俄烏戰爭、全球高通膨可能推升通膨預期、中國大陸經濟成長放緩，以及國際金融情勢緊縮，恐影響全球生產與經貿活動；而COVID-19疫情反覆，亦增添不確定性。

二、國內經濟金融情勢

(一) 本年第1季，在出口及民間投資成長帶動下，國內經濟穩健成長；製造業景氣持穩，服務業逐漸復甦。勞動市場方面，失業率較上年同期略降，就業人數則較上年同期略減；因物價漲幅較高，工業與服務業受僱員工平均實質總薪資僅微幅成長，產業別薪資成長差異仍大。

4月中旬起，國內疫情再起，企業減班休息人數增加，民眾自主減少外食及旅遊，致消費動能驟減，抑制內需服務業復甦步調。

展望下半年，全球景氣擴張力道減緩，惟新興科技應用及數位轉型商機延續，可望支撐台灣出口動能，加以民間投資持續成長，政府支出增加，且若國內疫情趨緩，民間消費可望逐漸回升。本行預測本年經濟成長率為3.75％(詳附表)，低於3月預測值之4.05％。

(二) 年初以來，由於糧食及原油等進口成本攀升，帶動國內相關商品價格調漲，加以天候影響蔬果產量，致消費者物價指數(CPI)年增率走升；本年1至5月平均CPI年增率及不含蔬果及能源之核心CPI年增率分別為3.04％及2.33％。本行預估下半年通膨率可望緩步回降，惟仍居高；本行上修本年CPI及核心CPI年增率預測值，分別為2.83％及2.42％(詳附表)。

(三) 近月銀行體系超額準備約為700億元水準，本年1至4月全體銀行放款與投資年增率及日平均貨幣總計數M2年增率分別為8.62％、7.94％；長短期利率走升。

三、本行全體理事一致同意調升政策利率0.125個百分點及新台幣存款準備率0.25個百分點

綜合國內外經濟金融情勢，考量國際商品價格持續走高，國內輸入性通膨壓力大，國內物價漲幅將續居高；近月國內疫情嚴峻，干擾內需服務業復甦步調，抑制民間消費動能；此外，國際經濟前景面臨下行風險，可能影響國內經濟成長力道。

本行理事會認為調升本行政策利率，並搭配調升存款準備率，可明確宣示本行續採緊縮性貨幣政策立場，有助強化政策效果，抑制國內通膨預期心理，達成維持物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展之政策目標。

本行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.375％、1.75％及3.625％調整為1.5％、1.875％及3.75％，自本年6月17日起實施。

另調升新台幣活期性及定期性存款準備率各0.25個百分點(詳附件)，自本年7月1日起實施。

鑑於全球通膨壓力、景氣下行風險高，本行將密切關注俄烏衝突等地緣政治風險、國際原物料價格變化、全球疫情演變等對國內物價情勢之影響，以及主要經濟體緊縮貨幣政策發展，對全球及國內經濟金融情勢之影響；適時調整本行貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟成長之法定職責。

四、本行自2020年12月以來，四度調整選擇性信用管制措施，實施迄今，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，不動產貸款集中度大致穩定，有助銀行授信風險控管。隨政府各部會落實「健全房地產市場方案」措施，加以受疫情影響，本年以來房市交易趨緩，近月全國及六都建物買賣移轉棟數年增率轉呈負值。本行緊縮貨幣政策，亦有助強化選擇性信用管制措施成效；未來本行將持續關注不動產貸款情形，並檢視管制措施之執行成效，適時檢討調整相關措施內容，以促進金融穩定。

五、新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素(如短期資金大量進出)與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，本行將本於職責維持外匯市場秩序。